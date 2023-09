Marile economii europene sunt în pericol de stagnare. Care sunt efectele secundare ale politicii Băncii Centrale de coborâre a inflației Semnale tot mai puternice vin din piețele financiare și mediile de afaceri din mai multe țari din blocul comunitar care arata ca creșterea economica incepe sa incetineasca și prețurile de consum raman volatile. In acest context iar oficialii de la Frankfurt și Londra ai Bancii Centrale Europene se confrunta cu aceasta realitate pe masura ce se pregatesc de ședința din septembrie in care vor decide daca ratele dobanzilor-cheie se vor supune unei a zecea creșteri consecutive. Analiștii economici de la Bloomberg considera ca UE se indreapta, daca nu se afla deja in aceasta situație, catre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

