- ”Protocolul clarifica faptul ca Irlanda de Nord face parte integrala din teritoriul vamal al Regatului Unit si ca nu va exista o restrictionare a accesului bunurilor care trec din Irlanda de Nord in restul Regatului Unite”, arata un comunicat publicat dupa intalnirea de urgenta cu UE. Potrivit comunicatului,…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- Boris Johnson da un ultimatum UE dupa Brexit: sa incheie un acord comercial cu Londra pana in 15 octombrie sau ”sa mearga mai departe” Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu UE pana in 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti,…

- Reprezentantii Uniunii Europene si cei Marii Britanii au anuntat ca nu au inregistrat progrese notabile in cursul discutiilor despre Brexit. Principalul negociator al blocului comunitar, Michel Barnier, a spus ca negocierile par mai degraba sa regreseze decat sa avanseze si a avertizat ca in aceasta…

- Vehiculele cu volan pe dreapta provenite din Regatul Unit al Marii Britanii nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, cu exceptia situatiei in care perioada de tranzitie dintre UK si Uniunea Europeana (UE), in contextul Brexit, nu va fi prelungita, se arata intr-un…

- Fondurile includ alocarea a 407 de milioane de lire pentru construirea de infrastructura portuara si terestra, inclusiv in sud-estul Angliei, pentru a servi traficul major de marfuri catre Franta. ”Vom construi elemente specifice de infrastructura, pentru a facilita traficul de marfuri”, a declarat…

- Marea Britanie este gata sa se retraga din întelegerile sale privind perioada de tranzitie cu Uniunea Europeana (UE) „în termenii Australiei”, în cazul în care nu se va ajunge la niciun acord asupra relatiei lor viitoare, i-a spus premierul Boris Johnson omologului…

- Mașina in care se afla Boris Johnson a franat brusc din cauza unui protestatar și a fost ciocnita din spate de o alta mașina in care s-ar fi aflat agenți de securitate. Accidentul a fost surprins de un alt protestatar anti-Brexit, Steve Bray, care a postat clipul pe twitter. Cel care…