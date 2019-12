Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la 61 de ani Solista trupei Roxette, Marie Fredriksson, a murit la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut de managera artistei. "Cu profunda tristete va anuntam ca una dintre cele mai mari si mai iubite artiste s-a dus. Marie Fredriksson a murit in dimineata zilei de 9 decembrie din cauza problemelor mai vechi de sanatate pe care le avea", a transmis managera cantaretei, Marie Dimberg, potrivit presei suedeze. In urma cu 16 ani, Marie Fredriksson a suferit o operatie pe creier din cauza unui cancer agresiv. Jumatatea solistei din Roxette, Per Gessle, a transmis un mesaj prin care isi exprima durere:… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

