Stiri pe aceeasi tema

- Fiind prieteni buni de ani de zile, Oana Roman nu putea sa lase sa treaca ziua de naștere a lui Liviu Varciu fara o urare emoționanta pe masura. Vedeta i-a transmis prezentatorului TV toate cele bune prin intermediul rețelelor de socializare.

- Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, a facut declarații tulburatoare. Vedeta susține ca ar fi harțuita un individ de mai bine de un an. Ea a dezvaluit ca este sunata constant de catre un individ ce iși dorește sa o plateasca, pentru a se dezbraca in fața lui. Ce a povestit Mariana Moculescu.…

- Nadine iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Artista care s-a mutat anul trecut in Franța, impreuna cu familia, a transmis un mesaj emoționant de ziua ei de naștere.„Astazi implinesc 45 de ani. Nici mult, nici putin, depinde de unde te uiti. Am scazut pe calculator 2022-1977 si atat mi a dat. Cumva,…

- Dupa ani de scandaluri cu foștii sai parteneri, Mariana Moculescu a decis ca vrea sa se casatoreasca anul acesta. Fosta soție a lui Horia Moculescu a declarat in exclusivitate la Antena Stars ca nu este intr-o relație momentan, insa aceasta susține ca vrea sa-și gaseasca alesul inimii.

- Oana Roman și Marius Elisei au inceput anul 2021 divorțați și l-au incheiat impreuna, mai fericiți mai indragostiți ca oricand. Astazi, vedeta a marcat implinirea a 9 ani de cand l-a cunoscut pe tatal fetiței ei cu un mesaj emoționant in care a dezvaluit care a fost prima interacțiune cu Marius.

- Zi de sarbatoare chiar in prima zi din Noul An in familia lui Adrian Mutu! Soția sa, Sandra Mutu iși serbeaza astazi ziua de naștere, iar antrenorul a luat-o prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții, dupa ce i-a compus un frumos mesaj de dragoste cu ocazia zilei sale de naștere. Adrian…

- Zi extrem de importanta in familia Marisei Paloma! Vedeta iși serbeaza astazi ziua de naștere, astfel ca de la primele ore ale dimineții a fost luata prin surprindere de numeroase mesaje și urari din partea fanilor de pe rețelele de socializare. Ce varsta a implinit bruneta, dar și cum a ales sa petreaca…

- Anamaria Prodan si-a serbat cu mare fast ziua de naștere in Dubai. Vedeta a fost inconjurata de prieteni, a suflat in tort, i s-a cantat la multi ani si a dezvaluit cea mai arzatoare dorinta a sa.Anamaria Prodan a implinit 49 de ani si si-a serbat ziua de nastere in insoritul Dubai. Alaturi i-au stat…