Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar PDL și fost președinte al Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor, Marian Zlotea, a anunțat, miercuri, pe Facebook, ca a parasit Romania și a cerut statut de refugiat politic in alta țara. El sustine ca este nevinovat. Marian Zlotea a fost condamnat…

- Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost șef al Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel București la 8 ani și jumatate de inchisoare intr-un dosar de corupție. Sentința este definitiva și nu mai poate fi atacata.…

- Mai mult de jumatate din consumatorii casnici de energie electrica din Romania, respectiv peste 4,5 milioane, se incadreaza la categoria de consumatori vulnerabili, avand un consum mediu de 55 kWh pe luna, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, miercuri,…

- Romanii care au venit in țara de sarbatori au format cozi la granița, in punctul de trecere Nadlac II. Polițiștii de Frontiera au raportat ambuteiaje pe sensul de ieșire din Romania și solicita șoferilor sa foloseasca și alte puncte de trecere a graniței, relateaza Digi24. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Fotografia unei structuri metalice misterioase aparuta la sfarsitul lui noiembrie la Batca Doamnei/Piatra-Neamt, in apropiere de cetatea dacica Petrodava, face inconjurul presei anglo-saxone, dupa ce obiectul triangular a disparut la fel ca in episodul american. Și in SUA și in Romania, totemul a fost…

- O platforma folosita in cadrul programului de digitalizare a sistemului de educație din Romania a fost lansata fara a conține date și informații complete, ci doar o succinta prezentare. Ministrul educației, Monica Anisie, a anunțat, luni, lansarea in dezbatere publica a strategiei pentru “digitalizarea…

- CEZ Group a aprobat vanzarea activelor sale din Romania catre fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets (“MIRA”), a anuntat vineri compania. Activele constau in sapte companii, inclusiv reteaua de distributie a energiei electrice, furnizarea de electricitate si cel mai mare…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…