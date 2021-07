Trebuie sa existe un PNDL 3 si chiar un PNDL 4, sa intre in programul de guvernare al fiecarui Guvern, indiferent de componenta sa politica, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, deputatul PSD Marian Rasaliu. "PSD denunta sacrificarea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL) in campania electorala a PNL. Nu exista comunitate in Romania care sa nu fi beneficiat macar de un proiect PNDL prin care a fost ridicat nivelul de civilizatie (trotuare, asfalt, apa, canal, gaz, energie electrica, gradinite, scoli). Anuntul cinic al premierului Florin Citu ca "nu se mai face PNDL", ca replica…