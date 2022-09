Marian Nazat: Unde am greșit? MOTTO: „Daca tinerețea ar ști, daca batranețea ar putea…” Alice Voinescu, Jurnal Stam de vorba pe o terasa din centrul orașului, amplasata chiar pe „caldaramul acoperit cu frunze uscate pe care vantul luminos le flutura domol.” [1] E inceput de toamna, una uscata și torida, vara nu se da plecata cu niciun chip. Interlocutorul meu are 20 de ani și peste cateva zile iși va relua locul in amfiteatrul facultații. Nu se arata deloc nerabdator și nu face vreun secret din lipsa entuziasmului, cursurile universitare i se par o pierdere de timp, mi-o zice pe șleau: „In vremea asta aș caștiga o groaza… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției au anihilat un grup infracțional cu activitate de distribuire a drogurilor in Gradina Botanica și Parcul Dendrariu din Chișinau, transmite Jurnal.md . Doi membri…

- Vedeta TVR crede ca publicul tanar poate fi atras spre zona de muzica populara, daca aceasta este promovata inteligent, iar folclorul autentic poate ajunge la noile generații chiar și pe TikTok.

- CS Ocna Mureș a pierdut jocul inaugural, disputat pe teren propriu, al celui de-al 3-lea campionat in Liga 3, 0-3 (0-2), cu Corvinul Hunedoara, marea favorita a sezonului. A fost primul eșec sub comanda lui Dan Roman a ocnamureșenilor, un meci in care superioritatea hunedoreana a fost evidenta. Vizitatorii…

- Un barbat in varsta de 44 ani, originar din Hancești, a fost condamnat prin sentința Judecatoriei Chișinau la 13 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Barbatul este condamnat pentru omorul unui pensionar in varsta de 69 de ani, transmite Jurnal.md . Astfel, potrivit…

- Un prieten stabilit de 30 și ceva de ani in Germania mi-a zis ca „de cand am vazut ce au facut aștia in pandemie mi-e și scarba de mine, fiindca am ajuns sa gandesc ca un pesedist!” Greșit, nu au facut doar in pandemie, au facut din noiembrie 2015 incoace. De șapte ani iși bat […] The post Cine a facut…

- Ajungi, la un moment dat in viața, sa realizezi importanța bucuriilor simple. Ajungi la concluzia ca excursiile la all inclusive, petrecerile, cluburile și alte metode de a irosi timpul nu te Post-ul JURNAL DE CORPORATIST – Teodor Constantin BARSAN – Despre injuratura, ca libertate și bucuriile simple…

- Recensamant 2022: Ce se intampla cu cei care s-au autorecenzat greșit Recensamant 2022: Ce se intampla cu cei care s-au autorecenzat greșit Rata de recenzare a populatiei din Romania a ajuns la 83%, iar Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a decis prelungirea cu o saptamana,…

- Oamenii de la sate sint legați de gospodarie. Rar cine iși permite o vacanța la munte sau pe litoral. Nu e in firea lucrurilor: vara nu e timp de pierdut. Unii s-au incumetat sa plece undeva la odihna in urma cu zeci de ani, alții - niciodata. Daca nu-i de lucru in gradina, este altceva de facut pe…