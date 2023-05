Marian Nazat: Ucraina, „cea mai tristă planetă”… MOTTO: „Tataie, Ucraina este cea mai trista planeta ?” Ploua hapsan, cu stropi reci și satrapici. S-a lasat deodata frigul peste pomii infloriți prematur. Vantul sufla bezmetic, ce l-o fi infuriat de-a turbat astfel ? Cum sa ieși din casa pe o așa vreme, cum ? Și cum sa nu te gandești la sarmanii aia din Ucraina, ramași fara copii, fara parinți, fara rude, fara bojdeuci, cum? De un an și mai bine, napastuiții de soarta de acolo supraviețuiesc de azi pe maine printre obuze și proiectile, printre drone ucigașe și bombe… Dorm pe furate, mananca pe apucate și tremura intruna de spaime…… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

