- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andia a dezvaluit care este cea mai mare frica a ei. De ce se teme cel mai mult indragita artista. Cantareața a marturisit cum și-a dat seama ca vrea sa aiba o cariera in muzica.

- Momente de panica pentru Andreea Hanca! Soția lui Sergiu Hanca a facut primele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars, despre complicatiile de la nastere. A spus ce i-a pus viata in pericol, in timp ce se afla pe masa de opratie, dar si de ce urmeaza si acum tratament.

- Edy Mexicanu a anulat nunta cu puțin timp inainte de marele eveniment. De asemenea, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, soția fiului lui Marian Mexicanu a marturisit ca a pierdut sarcina și a vorbit despre momentele triste prin care au trecut cand au aflat vestea.

- Daniel Onoriu neaga ca ar fi incalat ordinul de protecție, dupa ce soția lui, Isabela, a ajuns de urgența la poliție. In exclusivitate pentru Antena Stars, piltoul a marturisit ca fosta lui partenera l-ar fi inșelat in timpul casniciei. Ce a dezvaluit.

- Astazi, la Teatrul „Constantin Tanase”, are loc priveghiul lui Alexandru Arșinel. Cu puțin timp in urma, soția marelui actor, Marilena, a venit in carucor cu rotile sa-și ia ramas bun de la cel care i-a fost partener de viața pentru mai bine de jumatate de secol. Momentul dureros a fost difuzat la Antena…

- Un nou scandal starnește multe controverse la Hollywood.Adam Levine a fost acuzat ca și-a inșelat soția, Behati Prisloo, la doar cateva zile dupa ce aceasta a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara. Artistul a confirmat mesajele deplasate pe care i le-a trimis modelului Sumner Stroh, dar neaga…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Edy Mexicanu a oferit o prima reacție, dupa ce a aflat ca nu este invitat la petrecerea de nunta a tatalui sau. Marian Mexicanu s-a casatorit religios in secret cu aleasa inimii lui, Ana, in urma cu ceva timp.