Marian Iordache, fostul primar al municipiului Medgidia, ar fi implinit 59 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Slujba va fi oficiata de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la biserica "Sf. Petru si Pavel" din Medgidia. Familia, rudele, prietenii, fostii colaboratori si fostii colegi ai lui Marian Iordache, fostul primar al municipiului Medgidia, se pregatesc de inmormantare.Acesta va fi condus, astazi,…

- Fostul primar al municipiului Medgidia, Marian Iordache, a murit duminica seara dupa ce s-a inecat in timpul mesei, cel mai probabil cu o bucata de pepene, scrie news.ro . Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis ca duminica, politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost…

- Marian Iordache, fostul primar al municipiului Medgidia, a murit cu doua saptamani inainte de a si sarbatori ziua de nastere.Avea numai 58 de ani. Pe 4 octombrie ar fi fost ziua lui de nastere.Fostul primar al municipiului Medgidia, a murit in propria casa, dupa ce s a inecat, cu o bucata de pepene,…

- Marian Iordache, fostul primar al municipiului Mangalia, a murit cu doua saptamani inainte de a si sarbatori ziua de nastere.Aseara a venit, brusc, anuntul: "A murit Marian Iordache de la Medgidia".Avea numai 58 de ani. Pe 4 octombrie ar fi fost ziua lui de nastere.Fostul primar al municipiului Medgidia,…

- Potrivit primelor informatii, Marian Iordache s-ar fi inecat cu o felie de pepene, in timp ce lua masa la un restaurant, iar apoi i s-a facut foarte rau. Marian Iordache a fost, in ultimii patru ani, consilier al primarului din Cernavoda. Fostul primar al municipiului Medgidia era in prezent…

- Vei ramane mereu in memoria noastra ca fiind imaginea vie a ceea ce inseamna devotament si daruire. Imediat dupa anuntul cu privire la decesul lui Marian Iordache, fostul primar al municipiului Medgidia, pe pagina sa de Facebook au fost postate mai multe mesaje de condoleante. Iata cateva dintre ele…

- Partida Romilor Pro Europa Maramures si-a desemnat candidatul pentru functia de primar al municipiului Baia Mare la alegerile locale din luna septembrie, in persoana antreprenorului local Mihaita Sana Pamfil, informeaza Agerpres.Citește și: Premiera in Parlament! Moment de RECULEGERE pentru…

- Liviu Miroseanu, prefectul judetului Bacau si-a inaintat, astazi, demisia. Decizia a fost luata ca urmare a candidaturii la functia de primar al municipiului Bacau din partea organizatiei judetene a Partidului National Liberal. El a subliniat pentru Radio Iasi ca in calitate de politician va putea sa…