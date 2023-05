Marian Ionescu s-a mutat într-o vilă în care are și sală de repetiții pentru Direcția 5. Imagini din casa de 400.000 euro a muzicianului De ani de zile Marian Ionescu cauta locul ideal pentru el și familia sa, totodata un spațiu funcțional care sa-l inspire. Drept pentru care a organizat chiar acasa și o sala de repetiții pentru trupa sa, Direcția 5, de asemenea, propriul sau atelier de pictura. Se pare ca, dupa ce a schimbat mai multe vile in ultimii 10 ani, muzicianul a gasit locul unde se simte cel mai in elemental sau, un spațiu ce inseamna mai mult decat loc pentru odihna. Drept pentru care, dupa ce a locuit cu chirie, nu a mai ținut cont de considerentele financiare și a platit circa 400.000 de euro pentru a achiziționa noul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache și Diana Bulimar au format una dintre cele mai indragite echipe de la America Express, in ciuda faptului ca nu au petrecut prea mult timp in competiție. Recent, sportiva in varsta de 26 de ani a dezvaluit cine ar fi vrut sa caștige reality-show-ul de la Antena 1. Dezvaluirile gimnastei,…

- Dupa doua luni petrecute pe „Drumul Aurului” la „America Express” anul trecut, telespectatorii abia acum cateva zile au aflat cine a caștigat finala emisiunii de la Antena 1, caci intre momentul filmarilor și cel a difuzarii pe post a trecut aproape un an. Timp in care caștigatorii au pastrat cu greu…

- Catalin Bordea și Nelu Cortea au sarbatorit finala America Express, separați. Nelu Cortea a marturisit ca, inițial, au planuit sa iasa in club, dar s-au razgandit pe ultimul moment. De asemenea, Bordea a petrecut in compania unor prieteni cu care s-a distrat ca de Revelion. „Nu, trebuia sa facem impreuna…

- In urma cu doar o seara, pe Antena 1 a avut loc marea finala America Express. Cele doua echipe care au ajuns in finala au fost Andreea Balan cu Andreea Antonescu și Nelu Cortea cu Catalin Bordea. Cei care au caștigat marele premiu in valoare de 30.000 de euro au fost chiar baieții. Acum, Nelu Cortea…

- Informația momentului pentru fanii concursului de la Antena 1! Catalin Bordea si Nelu Cortea au castigat America Express. Cele doua vedete au reușit sa invinga echipa concurenta, formata din Andreea Balan și Andreea Antonescu, și au pus mana pe trofeu și pe marele premiu in valoare de 30.000 de euro.…

- Dupa o cursa care le-a testat rabdarea celor trei chipe ramase in lupta pentru marele premiul America Express, și ultimul joc de amuleta din acest sezon a fost pe masura. Cu toate acestea jocul a marcat o premiera – echipele avand ajutoare de nadejde. Alaturi de noii mebri, ei au fost imparțit in jumatatea…

- Trupa „The Free Tenors”, prima formație de stand-up comedy muzical din Romania, s-a calificat direct in finala de la iUmor, sezonul 14. Delia Matache a fost impresionata de moment și a cantat alaturi de ei. Premiera celui de-al 14-lea sezon iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 a…