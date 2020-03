Stiri pe aceeasi tema

- Gestul celor doi se dorea o gluma legata de faptul ca, prin Ordonanta Militara, oamenii au voie sa iasa din casa pentru a-si plimba animalul de companie.Ulterior, imaginile au fost postate pe Facebook, iar Politia i-a sanctionat pe amandoi."Cei doi barbati de 35 si 45 de ani, din orasul Bumbesti-Jiu,…

- Dupa ce Sebastian Bodu, fost presedinte ANAF, a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, un alt fost presedinte ANAF reactioneaza dur. Gelu Diaconu il numeste pe Bodu "traseist fripturist"."Restructurarea fiscal-bugetara are deja succesul asigurat.…

- Andrei Gerea sustine, intr-o postare pe Facebook, ca s-ar fi asteptat, in urma "apelurilor de reformare a ALDE", ca liderul partidului, Calin Popescu-Tariceanu, sa aiba "alta reactie" si sa nu il schimbe de la conducerea organizatiei ALDE Bucuresti. "Recunosc ca speram la o cu totul alta reactie…

- Marian Godina ii reproșeaza ministrului, intr-o postare pe Facebook, ca nu-i apara pe oamenii din Ministerul de Interne, in schimb se ocupa "cu banalitați". Marcel Vela, despre descinderea mascatilor la o adresa gresita, unde se aflau o mama si doi copii. "Nu imi cer scuze" "Domnule…

- CCR a decis miercuri ca adoptarea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurarilor sociale pentru 2020 prin procedura angajarii raspunderii Guvernului in Parlament nu reprezinta un conflict juridic de natura constituționala intre Guvern și Parlament.Vicepremierul Raluca Turcan spune…

- Carmen Dan afirma ca Guvernul ar trebui sa contruiasca autostrazi cu banii pe care refuza sa-i dea copiilor."Vot covarșitor astazi in Senat pentru respingerea OUG de prorogare a dublarii alocațiilor. 95 voturi pentru, 17 impotriva! Evident, au votat impotriva senatorii PNL care spun ca au banii, dar…

- Autointitulatul rege internațional al romilor, Dorin Cioaba, spune, in replica la declarațiile primarului din Targu-Mureș, ca femeile rome ar trebui sa se apropie de soții lor doar daca vin cu adeverințe de venit. Mai mult, Guvernul sa dea etniei „tichet de relații conjugale”, iar bancile credit,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat mai multe decrete prin care mai mulți magistrați sunt eliberați din funcție.Decret privind promulgarea Legii pentru inființarea Muzeului Național „Bratianu” (PL-x 584/28.10.2019); Citește și: Reacție SURPRIZA: ce anunța BMW Romania dupa…