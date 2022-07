Marian Godină a devenit tată. Prima imagine cu micuța Maria. „Fetița noastră” Polițistul Marian Godina a devenit pentru prima oara tata de fata. Soția lui Georgiana a adus-o pe lume pe Maria, iar tatal ei a postat un mesaj emoționant, alaturi de care a și publicat o imagine, pe Facbook. „Fetița noastra, Maria”, a scris Marian Godina pe Facebook. La inceputul anului, Marian Godina a anunțat pe Facebook ca va deveni tata de fata. Marian Godina a scris: „Pentru ca suntem prea mulți baieți pe metrul patrat in ograda, am vorbit cu barza sa ne aduca anul asta o fetița. Pentru ca barza nu ne-a raspuns, am vorbit cu barzoiul și a rezolvat el”. In 12 ore a strans 30.000 de reacții… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

