Stiri pe aceeasi tema

- USR-PLUS a depus miercuri Biroul Electoral Central lista candidatilorpentru alegerile parlamentare in Diaspora impreuna cu 6.000 de semnaturi necesare inscrierii in cursa electorala. Lista Aliantei pentru Diaspora este deschisa la Senat de Radu Mihail, iar la Camera Deputatilor de Iulian Stefan Lorincz.…

- Candidatul PMP pentru funcția de primar al Sucevei, Marian Andronache, considera ca Suceava are nevoie de un Spital Municipal numai pentru suceveni, la care aceștia sa poata apela fara sa le fie frica. Marian Andronache a spus ca in momentul de fața sucevenii se tem sa mearga la Spitalul Județean ...

- Doi dintre candidații PMP Suceava la alegerile locale din 27 septembrie vor ca județul nostru sa aiba o grupare fotbalistica de Liga I. Este vorba de primarul de Pojorita, Bogdan Codreanu, care candideaza pentru un nou mandat, dar și la președinția Consiliului Județean, și de viceprimarul Sucevei, Marian…

- Partidul Social Democrat, organizația Vrancea, a depus listele de candidați pentru funcțiile de primari, consilieri județeni și consilieri locali. PSD Vrancea are candidați in toate cele 73 de localitați, respectiv 2 municipii, 3 orașe și 68 de comune. Marian Oprișan va candida pentru un nou mandat…

- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca mai multi primari PSD vor candida la alegerile din 27 septembrie din partea PNL, dar discutiile nu au fost inca finalizate pentru a putea fi avansata o cifra in acest sens, potrivit Agerpres. ''N-am finalizat…

- Partidul Mișcarea Populara intra in lupta pentru Primaria Dej alaturi de domnul Traian Mureșan. Un economist specializat, candidatul PMP este un bun cunoscator al administrației publice locale, dar și al mediului privat, astfel poate sa aduca imbunatațiri in spațiul public prin strategiile de management…

- Trei dintre acestea au fost adoptate marți, in Plenul Camerei Deputaților, una a fost promulgata de președintele Iohannis, iar alta a fost pusa in aplicare de Executiv. Camera Deputaților, in cadrul sesiunii extraordinare de marți, 28 iulie, a adoptat proiectul de Lege privind unele masuri pentru…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunța un record de inscrieri in prima sesiune de admitere din 2020. Conform USV, peste 3.900 de candidați și-au depus dosarele la cele 10 facultați. Oferta educaționala a atras 2.831 de candidați pentru programele de licența, forma de invațamint la zi și…