Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 7 aprilie, chiar de Ziua Mondiala a Sanatații, Romania a trimis in Italia, in zona Milano, o echipa formata din 11 medici și șase asistenți medicali pentru a susține autoritațile din aceasta țara, cea mai afectata din Europa, in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut chiar…

- National TV lanseaza duminica, 22 martie, ora 13.00, cel de-al douasprazecelea sezon al emisiunii „Opriti Timpul”. Din aceasta primavara, pe telespectatori ii asteapta un format cu totul nou, producatorii transformand, practic, emisiunea, intr-un spectacol de televiziune complet. Numeroase vedete din…

- Șapte bacauani care s-au intors din Italia au fost preluați de la granița cu județul Covasna, urmand a ajunge la spațiile de carantina existente la nivel de județ. Anunțul a fost facut de prefectul Liviu Miroșeanu, intr-un briefing organizat vineri, la ora pranzului, in holul Prefecturii. Persoanele…

- In prezent, la nivel de județ, sunt inregistrate 576 persoane aflate in autoizolare, ca urmare a suspiciunii privind infestarea cu virusul Covid – 19. Dintre acestea, trei sunt sub supraveghere, ultima fiind adusa, luni noaptea, la Spitalul Județean de Urgența Bacau, in secția de Boli infecțioase. Anunțul…

- Ion Balcan, noul inspector școlar ajunct, recent numit pe funcție, are o condamnare de un an și jumatate cu suspendare, ramasa definitiva, pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice. Anunțul a fost facut de europarlamentarul Dragoș Benea, care s-a intrebat cum a fost validat dosarul lui Balcan,…

- Ion Balcan, noul inspector școlar ajunct, recent numit pe funcție, are o condamnare de un an și jumatate cu suspendare, ramasa definitiva, pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice. Anunțul a fost facut de europarlamentarul Dragoș Benea, care s-a intrebat cum a fost validat dosarul lui Balcan,…

- Vineri, 7 februarie, Spitalul Județean de Urgența Bacau va semna contractul “Lucrari de extindere și dotare buncar nou-compartiment radioterapie”, in valoare de aproximativ 1 milion de euro. Anunțul a fost facut de europarlamentarul Dragoș Benea, care reamintește, totodata, Guvernului ca trebuie sa…

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a anunțat ca se continua demersurile pentru obținerea avizului final pentru Spitalul Municipal de la Guvernul Romaniei. “Ședința de lucru la care am participat astazi a reunit toți factorii decizionali la nivel local alaturi de reprezentanții Guvernului: domnul…