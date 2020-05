Maria Nicole a lansat un nou videoclip la piesa “Anotimpuri”

Stiri pe aceeasi tema

- Are doar 9 ani si micuța solista are deja un palmares impresionat. Iar acum Maria Nicole revine in atenția fanilor cu un nou videoclip la piesa “Antompuri”, pe care l-a lansat zilele in plina pandemie, pe 7 mai, deși l-a filmat in urma cu cateva luni. Maria Nicole, pe care fanii o știu din serialul...…

- Maluma este de nerecunoscut in cel mai nou videoclip lansat pentru piesa „ADMV”. Potrivit artistului in varsta de 26 de ani, titlul este prescurtarea de la „Amor de Mi Vida”. In clip, cantarețul columbian, pe numele lui adevarat Juan Luis Londono Arias, se transforma intr-un barbat de 80 de ani. „Acest…

- Dupa lansarea single-ului de debut „Salveaza-ma”, trupa Antipoem anunța lansarea primului EP – „Vise fara aripi” și revine cu single-ul „Spini”. Piesa „Spini” a fost scrisa intr-o singura zi. Solistul și compozitorul trupei, Andy Horjea, a venit la studio cu versurile care descriau situația prin care…

- Vestea ca intrepreta de muzica populara a lansat o piesa cu „vedetele” de la Antena 1, l-au facut pe cantarețul Karym sa rabufneasca. Artistul s-a infuriat cand a vazut piesa „Sa se auda in Romania”, care se afla pe locul 2 pe cea mai mare platforma video online, și a postat un mesaj extrem de acid…

- Inspirat de reintalnirea cu un „om din trecut" pe care l-a iubit, Simley a transmis intr-un comunicat: „Am vrut sa captez momentul reintalnirii cu oamenii din trecut, care este unul de stangacie la inceput, dar care devine foarte transant dupa o analiza sincera". Piesa este o coproductie Cat Music si…

- Lady Gaga are videoclip filmat cu telefonul! A facut 2 milioane de vizualizari in cateva ore Dupa o perioada in care Lady Gaga renuntase la imaginea stranie de la inceputul carierei, iata ca aceasta revine. O vedem din nou cu parul roz, machiaj puternic si o tinuta ciudata. Totul pentru cel mai nou…

- Shift se pregatește de lansarea albumului “Fragil”. Pana atunci insa artistul, pe numele sau real Gabriel Mihai Istrate, lanseaza piesa cu același nume, in colaborare cu Sprint Music. “Fragil este primul single de pe al treilea album Shift, o piesa despre viața, despre alegeri, despre ego și puterea…