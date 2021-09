Maria Mendiola a murit. Cântăreața care a făcut istorie în grupul Baccara avea 69 de ani Maria Mendiola, cantareața spaniola care impreuna cu Mayte Mateos a format in 1977 grupul vocal Baccara, a murit, sambata, la Madrid, inconjurata de familie, informeaza BBC . Trista veste a fost anunțata de Cristina Sevilla, colega de trupa a Mariei. „Draga mea Maria, o artista minunata, dar mai presus de toate prietena mea, ne-a parasit azi. Nu pot decat sa-ți mulțumesc pentru dragostea pe care am primit-o din partea ta”, a scris Cristina Sevilla pe Instagram. Maria Mendiola a format grupul Baccara impreuna cu o alta cantareața, Mayte Mateos, in 1977, cand amandoi erau dansatoare de flamenco… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

