Stiri pe aceeasi tema

- Surorile Maria și Ligia Hojda au devenit cunoscute publicului larg cu șapte ani in urma, datorita prestației lor in cadrul emisiunii „Vocea Romaniei”, iar surpriza pregatita de familia muzicala pentru acest sfarșit de an poarta denumirea de MA RA MU. „Suntem Ligia Hojda, Maria Hojda, Flavia Hojda, Francesca…

- Activitațiile din Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean sunt deschise pana in data de 23 decembrie, cand la fața locului va avea loc un concert al solistei ADDA. Printre evenimentele care vor mai avea loc in 23 decembrie se numara un concert de chitara susținut de Asociația Culturala Beg’Art,…

- La doar 70 de kilometri de Timișoara, amatorii de turism alternativ descopera o adevarata bijuterie a arhitecturii industriale de inceput de secol 20. La Balinț, aproape de Lugoj, funcționeaza singura moara pusa in mișcare de forța apei inca funcționala in Timiș, iar acum poate fi vizitata de turiști.…

- Formația Celelalte Cuvinte a lansat primele doua melodii de pe viitorul album de studio intitulat „Clepsidra fara nisip”, discul cu numarul 11 din istoria trupei. E vorba de melodiile „Aproape cerul” și piesa care da titlul urmatorului album. „ Noul album va fi un disc cu sound mai proaspat , mai ales…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in Canada, a avut loc un concert special dedicat memoriei lui Adi Barar, fondatorul trupei Cargo care a trecut in neființa in luna martie a acestui an. In cadrul evenimentului care a avut loc la Montreal o serie de muzicieni romani care traiesc peste Ocean – printre…

- Unul dintre liderii Revolutiei de la Timisoara, Claudiu Iordache, a decedat, familia acuzand, in anuntul postat pe pagina de Facebook a revolutionarului, ca acesta a fost diagnosticat gresit. ”Cu doua saptamani in urma si-a sarbatorit ziua de nastere impreuna cu noi, in bucurie si voie buna,…

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, impreuna cu Parohia Romano-Catolica Cenad și Primaria Cenad, organizeaza sambata, 13 noiembrie, de la ora 16, un concert al secției instrumentelor de alama. Este al doilea concert de acest fel și face parte dintr-o serie…

- Joi, 21 octombrie, a avut loc pomenirea de 9 zile a Nicoletei, adolescenta de la Liceul Teoretic Costești care a murit dupa ce i s-a facut rau la școala. Rudele au pus mana de la mana și au organizat parastasul dupa datina. Numai ca parinții fetei nu au participat. In timpul pregatirilor, mama și tatal…