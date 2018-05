In general, Maria Ghiorghiu a avut doar premoniții catastrofale, scrie cancan.ro. Cei care cred in vorbele ei spun ca ea a știut de tragedia de la Colectiv, dar și alte evenimente nefericite care au avut loc in lume. Recent, clarvazatoarea a speriat pe toata lumea cu o premoniție care anunța o tragedie in minivacanța de 1 mai. Ea susține ca va avea loc o nenorocire la un mall sau la malul marii. Potrivit clarvazatoarei, mulți oameni vor avea de suferit.

„Aud un glas care spune ceva despre o posibila tragedie. Glasun spunea asa: 'Tragedie la mall!' (...) Dragii mei, din pacate, vom…