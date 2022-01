Stiri pe aceeasi tema

- Mehmet Sait Caglar, turcul declarat persoana indezirabila pe teritoriul Romaniei, dupa ce instanța a stabilit ca finanța gruparea terorista al-Qaida, a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS.ro, cum vrea sa se intoarca pe plaiuri mioritice, cu acte false. Cu ajutorul unor interlopi și a unor angajați…

- Zi mare pentru Niculina Stoican! Indragita interpreta de muzica populara iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Niculina Stoican a marturisit ca, anul acesta, ziua ei de naștere a fost o zi normala, ca oricare alta. In ceea ce privește cadourile, celebra artista s-a declarat o persoana atipica.

- Vestea ca Daniel Onoriu se afla internat in stare grava la spital, in Capitala, a uimit o țara intreaga. Celebrul pilot de raliuri a suferit o operație de micșorare de stomac, in Turcia și starea lui de sanatate s-a agravat extrem de tare ulterior. Iata ce declarații a facut fiica lui Gabi Lunca despre…

- Deși nu este inca divorțata, o mulțime de barbați roiesc in jurul Andreei Antonescu și, cu toate acestea, vedeta afirma ca nu are cu cine sa mai faca un copil. Andreea Antonescu a povestit acum mai mult timp ca fiica ei, Sienna, iși dorește din tot sufletul o surioara. Iata ce a edclarat vedeta la Xtra…

- Intrebata cum ar caracteriza experiența Asia Express intr-un singur cuvant, Irina Fodor a raspuns fara sa stea prea mult pe ganduri: ”intens”. A avut parte de experiența vieții sale, alaturi de concurenți, insa a marturisit ca lucrurile sunt destul de dificile pe Drumul Imparaților, fața de ceea ce…