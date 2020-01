Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba a fost amendat cu 1.000 de lei, dupa ce a sunat la 112, suparat ca nu ii vine taxiul, și i-a adresat injurii operatorului. Tanarul de 29 de ani se afla sub influența bauturilor alcoolice, potrivit...

- Maria Constantin este o artista vesela si mereu dispusa sa-i faca pe fani sa se simta bine. Dar chiar daca zambetul ei stie sa ascunda durerea, Maria Constantin are un regret imens pe suflet, pe care incearca sa-l tina doar pentru ea.

- Este considerata drept cea mai frumoasa femei din Romania, naturaletea ei fiind de-a dreptul fabuloasa. Cristina Ich si iubitul ei, Alex Piturca, au postat prima fotografie alaturi de cel mic.

- Simona Halep nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute jucatoare de tenis din Romania, clasanu-se pe primul loc in clasamentul mondial. Recent, blondina a postat prima fotografie in care apare alaturi de iubitul ei.

- Ducesa de Cambridge a publicat in ziua de Craciun o fotografie inedita cu cei trei copii si printul William, scrie news.ro.Imaginea alb-negru in care ducele de Cambridge il saruta pe obraz pe cel mai mic dintre copiii cuplului, Louis, a fost realizata in Norfolk, la inceputul acestui an, scrie…

- Afaceristul Marian Marunțelu a petrecut o noapte in arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași dupa ce pe numele sau a fost deschis cel de-al cincilea dosar penal. Barbatul avea dreptul de a conduce suspendat, insa nu a ținut cont de asta și a condus. Polițiștii l-au prins și au deschis…

- Are 32 de ani, dar poate spune ca deja a trecut prin multe in viața! Maria Constantin, o cunoscuta cantareața de muzica populara de la noi, a trecut prin doua casnicii și are un copil. In tot acest timp s-a ocupat foarte mult de cariera muzicala, mai ales de cand s-a cuplat cu Marcel Toader.

Tricolorul, „GHID" pentru o secție de votare din Germania. Inițiativa inedita a unui barbat din Alba Inițiativa civica inedita a unui roman din județul Alba, care a reușit prin ingeniozitatea…