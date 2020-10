Stiri pe aceeasi tema

- Frankfurter Allgemeine Zeitung: Pentru cartile de istorie: Cum a devenit un german primar in Romania. FAZ noteaza ca in 2003, cand s-a mutat in Timisoara, Dominic Samuel Fritz nu stia o boaba romaneste. Acum este primarul orasului. Cum a reusit? "Ati scris istorie", le-a strigat primarul nou ales sustinatorilor…

- Feli este una dintre cele mai indragite artiste de la noi din țara. Cariera și familia sunt doua lucruri extrem de importante pentru ea, dar a știut intotdeauna unde sa spuna stop și cat vrea sa faca public din viața sa privata.

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, insa iata ca pana acum vedeta nu a apelat la ajutorul medicilor pentru operații estetice. Vedeta nu și-a facut nicio intervenție, insa nu spune NU pe viitor!

- Sora mai mica a indragitei cantarețe de muzica de petrecere a absolvit liceul de muzica din Alba Iulia, iar acum se bucura de implinirea visului. Daniela Racolța și-a dorit enorm sa ajunga pe scena muzicala, dar nu a indraznit sa spere pana cand Carmen de la Salciua nu i-a propus asta. Tanara in varsta…

- Iulia Vantur și Salman Khan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Vedeta s-a mutat in India alaturi de iubitul ei și familia acestuia, insa, cei doi nu au decis sa faca pasul cel mare. Fosta prezentatoare de știri a recunoscut ca pentru ea, casatoria nu este o prioritate.„Am fost…

- Vedeta de televiziune Andreea Marin, in varsta de 45 de ani, a povestit intr-un interviu pentru Click! cum reuseste sa se mentina in forma si ce alimente consuma pentru un stil de viata sanatos.