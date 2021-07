Stiri pe aceeasi tema

- Pugilista romana Maria Claudia Nechita s-a calificat in sferturile de finala ale categoriei 54-57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nechita a invins-o in optimile competiției, pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali la puncte, decizie in unanimitate (5-0), luni, in Kokugikan Arena. Astfel, Nechita a a obținut…

- Victorie excelenta la box! Pugilista romana Maria Claudia Nechita s-a calificat in sferturile de finala ale categoriei 54-57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali la puncte, decizie in unanimitate (5-0), luni, in Kokugikan Arena. Cu acest prilej, Nechita…

- Sportiva rusa Svetlana Gomboeva si-a pierdut cunostinta, vineri, din cauza caniculei, dupa ce a participat la tragerile pentru ordinea de start la tir cu arcul, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Potrivit antrenorului Stanislav Popov, Gomboeva s-a prabusit la scurt timp dupa ce a concurat. Este…

- Japonia a reactivat unele centrale energetice, intre care si un reactor nuclear care nu a mai fost folosit de mult timp, pentru a evita o criza a electricitatii, in contextul cresterii temperaturilor si a cererii pentru racirea cladirilor, in special la Tokyo, unde vineri vor debuta Jocurile Olimpice,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a permis forurilor sportive nationale sa aleaga cate doi purtatori de drapel pentru Jocurile Olimpice, iar mai multe natiuni au decis sa adopte aceasta masura. Astfel, si Romania a ales doi purtatori de drapel, pe canotoarea Madalina Beres si pe inotatorul Robert…

- Flacara olimpica a sosit, vineri, la Tokyo, metropola care va gazdui Jocurile Olimpice de Vara, in perioada 23 iulie-8 august, pentru a marca o ceremonie atipica acestui eveniment. Un stadion gol, o vreme mohorita și distanțare sociala. Flacara a ajuns a doua zi dupa ce autoritatile japoneze si organizatorii…

- Organizatia sportiva panamericana, care reuneste 41 de comitete nationale olimpice de pe continentul american, a oferit 4.000 de vaccinuri impotriva Covid-19 sportivilor si oficialilor din Americi participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, joi, Panam Sports, transmite Agerpres. “Noi am…