Maria Ciobanu, probleme grave de sănătate: „Nu prea poate să mai stea în picioare.” Se pare ca Maria Ciobanu s-ar confrunta cu probleme mari de sanatate. Depașind varsta de 80 de ani, starea de sanatate a interpretei de muzica folclorica ar fi prezentat schimbari majore in ultimul an. O apropiata a artistei a declarat ca, pe langa problemele cu inima care au inceput in urma cu un an, cand a suferit un accident vascular in urma caruia și-ar fi pierdut complet memoria, ar fi intervenit și alte schimbari majore. Conform acestei persoane, Maria Ciobanu are dureri mari de cap, acuza stari acute de oboseala și cu greu ar mai sta in picioare pentru cel mult 20 de minute. De altfel,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

