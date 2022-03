Maria Chiriac, nomenclaturista ucisă de o vidanjă, traversa strada pe culoarea verde a semaforului Soferul vidanjei care a omorat pe trecerea de pietoni una dintre cele mai puternice iesence din epoca comunismului este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Barbatul cercetat penal are 42 de ani si locuieste in Miroslava. Acesta nu era baut in momentul accidentului mortal, si a recunoscut ca nu a observat victima, Maria Chiriac, in varsta de 80 de ani, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, deoarece femeia s-ar fi aflat intr-un "unghi mort". Femeia a murit pe loc. Politistii de la Rutiera au cautat si imagini pe camerele de supraveghere din zona, pentru a vedea daca femeia trecea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

