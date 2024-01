Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sodajului OpinionWay, realizat pentru Economie matin, 54% dintre francezii cu varste intre 18 și 24 de ani sunt determinați sa paraseasca Franța, transmite Le Journal du Dimanche. Climatul politic și economic actual face ca mulți cetațeni sa-și doreasca sa emigreze. La nivel național, 69%…

- Viața in strainatate nu este deloc ușoara pentru cei care parasesc țara cu speranța unui viitor mai bun. Este și povestea unui roman care a trecut prin numeroase incercari in Italia, insa norocul i-a suras intr-o zi.

- ”Potrivit celor mai recente estimari oficiale ale Oficiului International al Viei si Vinului (OIV), 2023 a fost un an dificil pentru industria vinului cu o scadere a productiei pana la un nivel nemaiintalnit in ultimii 60 de ani”, conform datelor colectate de OIV si analizate de Wines of Romania, platforma…

- Natalia Gordienko a facut cunoștința, in cadrul unei prezentari de moda din Italia, cu Kim Kardashian și cu mama acesteia, dar și cu actorul Christian Bale, care l-a jucat pe Batman. Interpreta din Moldova a povestit, in cadrul emisiunii „ Neredact at”, cu Rodica Cioranica, despre un incident care i-a…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a adoptat cu o majoritate covarșitoare o rezoluție care solicita incetarea focului in Gaza și care nu menționeaza grupul terorist Hamas. O suta douazeci de țari au votat in favoarea rezoluției introduse de Iordania, in timp ce doar 14 țari au votat impotriva, printre…

- Romanul Gabriel Halmagyi s-a impus cu succes in lumea spa-urilor de lux din intreaga lume, ajungand in prezent directorul unui spa prestigios situat intr-un hotel de lux din Roma, capitala Italiei. De profesie kinetoterapeut (fizioterapeut), cu o echipa numeroasa in subordine și activand intr-un mediu…

- Un barbat in varsta de 34 de ani este documentat de oamenii legii dupa ce ar fi incercat sa introduca ilegal in țara mai multe genți pentru femei. Potrivit Serviciului Vamal, cazul a fost inregistrat la PTF Leușeni. La vama s-a prezent un barbat care se afla la volanul unui microbuz de model „Mercedes…

- Un barbat in varsta de 45 de ani este documentat de oamenii legii dupa ce ar fi incercat sa introduca ilegal in țara mai multe telefoane mobile, care ar valora circa 14.000 de euro. Astfel, potrivit Serviciului Vamal, cazul a fost inregistrat la PTF Leușeni. La vama s-a prezent un barbat care se afla…