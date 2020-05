Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Margherita de la Clejani a provocat un accident in Capitala, sambata dimineața, Spynews.ro a intrat in posesia primelor imagini cu mașina brunetei. Și nu putem spune decat un lucru: distrugerile se vad cu ochiul liber!

- Sambata dimineața, Margherita de la Clejani a provocat un accident in București, ulterior fiind depistata cu droguri in sange de catre polițiști. La scurt timp dupa ce informația a devenit publica, tatal ei, celebrul Ionița de la Clejani, a avut și o prima reacție.

- Dupa ce s-a anunțat ca Margherita de la Clejani sufera de probleme grave de sanatate, bruneta a spus in mod public care este, de fapt, starea sa in acest moment. Se pare ca aceasta este bine și chiar mai fericita ca niciodata.