Stiri pe aceeasi tema

- Și-a facut plinul in Ucraina, dar a fost golit la intrarea in Republica Moldova. Vorbim despre un moldovean, care a fost prins ca aducea din țara vecina mai multe articole pentru blocul sanitar. Acesta a fost verificat de un echipaj al Serviciului Vamal in orașul Caușeni.

- Cateva zeci de tancuri incarcate cu gaze lichefiate asteapta in largul coastelor Spaniei din cauza ca nu pot sa obtina sloturi pentru a-si descarca marfa, ceea ce i-a facut pe operatorii de retea din Spania sa avertizeze ca ar putea sa suspende operatiunile de descarcare pentru a face fata acestei „situatii…

- Cu toate scumpirile din domeniul energetic, nu mai este nicio smecherie sa-ti cumperi masina electrica. Pentru protectia mediului, ramane cea mai viabila varianta, desigur. Daca este sa gandim cu buzunarul, un „plin” la autoturismele electrice a ajuns sa te coste cel putin la fel de mult ca la o masina…

- Accidentul s-a produs pe A1 București-Pitești, la km 13+500, pe sensul de mers spre Capitala, in zona localitații Ciorogarla.Au fost implicate un autoturism cu doua persoane, un microbuz de transport calatori cu 17 persoane și un microbuz de transport marfa, in care erau doua persoane.Conform pompierilor,…

- Accidentul s-a produs pe A1 București-Pitești, la km 13+500, pe sensul de mers spre Capitala, in zona localitații Ciorogarla.Au fost implicate un autoturism cu doua persoane, un microbuz de transport calatori cu 17 persoane și un microbuz de transport marfa, in care erau doua persoane.Conform pompierilor,…

- Exista o mulțime de mituri despre folosirea mașinii de spalat vase, iar unul dintre ele este despre consumul de apa. Mai sunt, bineințeles, și altele legate de consumul de electricitate, spalarea temeinica a vaselor inainte de introdu

- Garda Civila a arestat trei șoferi de camion in provincia Zaragoza și investigheaza alte doua persoane implicate in furtul și vanzarea ulterioara a marfurilor textile și sportive pe care le transportau, scrie portalul Cope . Toți trei șoferii arestați sunt romani și doi dintre ei sunt femei. Toți trei…

- Ursula a recomandat, guvernul “nostru” a transformat recomandarea in condamnare : marea majoritate a populației va fi obligata sa consume mult mai puțina energie. Sobrietatea energetica impusa nu inseamna doar reducerea cu 15% a consumului energetic, inseamna reducerea luminatului la un bec - doua și…