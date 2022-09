Stiri pe aceeasi tema

- Firma de cercetare de piata Gartner se asteapta la o incetinire a ritmului de crestere a vanzarilor globale de semiconductori in acest an, urmand ca anul viitor vanzarile de cipuri sa scada cu 2,5% din cauza vanzarilor slabe de telefoane mobile si computere personale, transmite Reuters. Fii…

- Creditorul american de criptomonede Celsius Network a anunțat miercuri ca a depus cererea de faliment la New York, devenind cea mai recenta victima din sectorul criptomonedelor in urma prabușirii dramatice a prețurilor, relateaza Reuters. Celsius, cu sediul in New Jersey, a inghețat luna trecuta…

- Dezvoltatorul imobiliar chinez Ronshine China Holdings a ratat plata dobanzilor pentru doua emisiuni de obligatiuni care ajung la maturitate in iunie 2023 si decembrie 2023, in valoare totala de 27,9 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai recenta lovitura pentru piata imobiliara din China aflata…

- Bitcoin a reușit sa revina deasupra pragului psihologic de 20.000 USD. Intre timp, iunie 2022 a adus cea mai ampla ieșire lunara de unitați de Bitcoin de pe burse din istorie. Bitcoin și Ethereum s-au tranzacționat ambele sub maximul istoric din cadrul ciclului anterior de creștere, ceea ce reprezinta…

- Firma americana de creditare in criptomonede Voyager Digital a cerut miercuri intrarea in faliment, in SUA, devenind o alta victima a unei scaderi dramatice a preturilor care a zdruncinat sectorul monedelor digitale, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Valoarea Bitcoin a scazut sambata sub 20.000 de dolari, atangand cel mai scazut nivel din ultimele 18 luni. Declinul criptomonedei continua, pe masura ce investitorii se retrag de la activele mai riscante. Bitcoin a atins cel mai mic nivel din decembrie 2020. Rivalul susținut de Ethereum a ajuns sub…

- Cotatia bitcoin a scazut sambata sub pragul de 20.000 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele 18 luni, continuand o tendinta de scadere care se manifesta de cateva luni, pe masura ce investitorii abandoneaza activele riscante in contextul cresterii dobanzilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.…