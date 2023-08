Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile, Maria Constantin și-a unit destinul cu Robert Stoica. Cei doi au avut o nunta ca in povești. Insa, ceva a lipsit de la nunta acestora. Invitații au ramas surprinși. Ce tradiție nu a avut Maria Constantin la nunta? Nunta a avut loc intr-o superba gradina dintr-un centru de…

- Rita Ora nu mai are nevoie de prezentare. Artista este plina de surprize, dar și de secrete. De cand este intr-o relație cu Taika Waititi, aceasta a inceput sa ofere din ce in ce mai puține informații din viața ei privata. Insa, acum, Rita a decis sa nu mai pastreze secretul și a recunoscut ca s-a casatorit…

- Este o zi importanta pentru Maria Constantin și Robert Stoica. Dupa ce s-au casatorit civil și religios pe 25 iulie, cei doi sarbatoresc așa cum se cuvine marele eveniment. Pregatirile sunt in toi, iar noi avem și primele imagini de la locația exclusivista unde se va ține petrecerea.

- Dupa ce in urma cu mai bine de o luna Brad Pitt a decis sa o dea in judecata pe fosta soție, iata ca nici celebra vedeta de la Hollywood nu se lasa mai prejos. Angelina Jolie il da in judecata pe Brad Pitt și il acuza pe actor ca ar fi cheltuit milioane de euro inutil din afacerea familiei

- Catalina Ponor a fost o adevarata prințesa la nunta sa, desprinsa parca din basme. In timp ce fosta gimnasta și-a facut apariția intr-o caleașca, prințul ei, Bogdan Jianu a venit calare pe cal, alaturi de cavalerii de onoare.

- Daniel Pavel și Ana Maria Pop implinesc in toamna doi ani de cand s-au cunoscut și ulterior au devenit unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Deși au relativ puțin timp de cand sunt impreuna, cei doi se cunosc foarte bine, se ințeleg din priviri și par ca se știu de o viața. In […] The…

- Fratele lui Gerard Pique s-a casatorit in urma cu doar cateva zile in parohia Sant Vicenc de Montalt, iar la eveniment a fost prezent și cel mai controversat cuplu din showbiz! Iata cum s-au afișat cei doi și ce a ales sa poarte Clara Chia!

- Astazi a avut loc nunta regala a anului 2023. Prințul William și partenera lui de viața, Kate Middleton, au participat la marele eveniment. Ce au facut mirii in ziua casatoriei, in memoria Reginei Elisabeta a II-a.