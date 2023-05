Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Pitești și un susținator important al clubului FC Argeș, Cristian Gentea, a avut o reacție furioasa, dupa ce trupa din Trivale a fost umilita pur și simplu de Dinamo, scor 1-6, in manșa tur a barajului de menținere-promovare in Superliga. ...

- Dinamo - FC Argeș, turul barajului pentru menținere/promovare in Superliga. Cristi Borcea, fostul finanțatr al roș-albilor, a fost prezent pe Arena Naționala. Returul se joaca pe data de 3 iunie, de la ora 21:00, in Trivale De 11 ani nu a mai fost Borcea pe stadion la un meci al lui Dinamo. Ultima data…

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a prefațat „dubla” cu FC Argeș de la barajul de promovare/menținere in SuperLiga. Dinamo - FC Argeș, turul barajului, are loc luni, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Jean Vladoiu (54 de ani), fost fotbalist și oficial atat la FC Argeș, cat și la Dinamo, este convins ca echipa din Trivale se va impune fara probleme in barajul de promovare/menținere in Liga 1 cu trupa din Ștefan cel Mare. Dinamo - FC Argeș, turul barajului de promovare/menținere in Superliga, se va…

- Nicolae Mușat (36 de ani), parte din lotul cu care Dinamo a cucerit ultimul titlu, in 2007, retras intre timp din fotbal, a prefațat intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor barajul pe care „cainii” il vor disputa in compania lui FC Argeș, nimeni altul decat ultimul club din cariera fostului fundaș…

- Andrei Nicolescu, conducatorul lui Dinamo, a explicat care este punctul de vedere al roș-albilor vizavi de organizarea primei partide de la baraj. Dinamo - FC Argeș, turul barajului de promovare/menținere in SuperLiga, se va juca pe 29 mai, de la ora 20:00. Programarea meciului intr-o zi de luni a…

- Dinamo - FC Argeș, turul barajului de promovare/menținere in SuperLiga, se va juca pe 29 mai, de la ora 20:00. Programarea meciului a starnit furia fanilor celor doua echipe, care și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare. Suporterii sunt nemulțumiți ca meciul are loc luni seara, nu in…

- Buzoienii au depașit cu brio cele 19 runde ale sezonului regular 2022-2023 și s-au calificat in turneul play-off, unde se vor lupta pentru promovarea in Superliga. Fara infrangere in ultimele trei etape, toate in acest an, victorie cu Slobozia și remize cu Brașov și Baia Mare, Gloria a demonstrat ca…