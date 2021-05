Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, vineri, inaintea ședinței Comitetului Interministerial care va discuta masurile de relaxare, ca se are in vedere renunțarea la masca de protecție pe plaja, la munte, in salile de sport și bazinele de inot incepand cu 1 iunie. “MAI a trimis propuneri, fiecare minister parte a acestui comitet interministerial […] The post Marea relaxare se decide astazi. Ministrul de Interne: “Nu mai avem nicio localitate carantinata” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .