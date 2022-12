Un scandalagiu a scapat de pedeapsa pentru ca procurorii au avut nevoie de 5 ani pentru a trimite in instanta rechizitoriul aferent unei fapte banale. Ca recidivist, faptasul ar fi ajuns sigur dupa gratii daca raspunderea penala nu s-ar fi prescris. In seara zilei de 30 mai 2017, politistii din Podu Iloaiei au fost chemati la o sala de jocuri din Sarca. Aici, Constantin Ivanoaie, zis „Samantha", provocase scandal, sparsese ecranul unui aparat de tip slot machine si turnase bere in acceptorul de bancnote al altuia. Politistii nu s-au putut intelege cu Ivanoaie, intrucat acesta se afla sub influenta…