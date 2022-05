Marea minciună din cataloagele şcolare: învățătură puțină, rezultate mai bune! Potrivit un raport cu privire la rezultatele elevilor la invatatura in ultimii trei ani, pandemia pare ca a fost o perioada prielnica pentru elevii care nu se prea omoara cu invatatul. Mai exact, potrivit unui raport al Inspectoratului Scolar, in perioada pandemiei, in primul semestru, au fost mult mai putini elevi corigenti, de circa trei ori mai putini, iar procentul de promovare a crescut cu circa 10 procente. Asta in conditiile in care, lucru acceptat de mai toata lumea, carte nu s-a prea facut in pandemie. Cu toate acestea, in pandemie aproape s-a dublat numarul de elevi cu situatia scolara… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

