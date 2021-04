Stiri pe aceeasi tema

- Marea Arctica, de pe care gheata dispare sub efectul încalzirii climei, contribuie în mod direct la ninsorile abundente din Europa, cum ar fi episodul glacial din 2018 supranumit „Bestia din Est”, conform unui studiu publicat joi, relateaza AFP și Nature, potrivit Agerpres.…

- Accelerarea livrarilor de vaccinuri permite Europei sa vada „lumina de la capatul tunelului”, in pofida celui de-al treilea val al noului coronavirus care continua sa se raspandeasca prin Europa, a declarat duminica intr-o emisiune televizata comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton,…

- Marea Britanie are acum aproape trei luni de viața și politica dupa Brexit. În ciuda faptului ca guvernul lui Boris Johnson și-a asumat noul sau rol de vecin teribil al Europei, care a pretins victoria în cursa vaccinului ca o consecința a Brexitului și a amenințat ca va încalca tratatele…

- O puternica explozie arctica se intensifica in estul Europei centrale, aducand frigul extrem in Balcani, Mediterana și Turcia pana la mijlocul lunii februarie. Modelele meteo realizate de experți in ultima vreme sugereaza un focar de frig sever care se instaleaza in acest weekend și dureaza și saptamana…

- Universitatea Oxford a anuntat joi ca lanseaza un studiu pentru a stabili daca o combinatie de doua doze de vaccinuri diferite la acelasi pacient ramane eficienta pentru a proteja populatia impotriva coronavirusului, noteaza AFP . „Daca aratam ca aceste vaccinuri pot fi utilizate in mod interschimbabil,…

