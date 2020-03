Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania. Un seism de 4 grade pe scara Richter s-a produs, in aceasta seara, in judetul Vrancea.Seismul a avut loc la o adancime de 140 km, la ora 20:24.Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70 km E de Brasov, 89 km NE de Ploiesti, 103 km S de Bacau, 122 km…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 în peninsula, informeaza BBC, citat de Mediafax.În ultimele 24 de ore, cazurile de infecție cu noul coronavirus au crescut cu 25% în Italia. De asemenea, multe…

- Un cutremur de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, in Romania.Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 11:52, in județul Vrancea.Seismul s-a produs la o adancime de 80 km, in apropierea urmatoarelor orase: 87 km E de Brasov, 89 km S de Bacau, 106 km NE de Ploiesti, 110 km V de Galati,…

- In ziua de 24 Februarie 2020, la ora 14:20:46 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 66km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti, 102km S de Bacau, 119km V de…

- Un cutremur de 5,2 grade a avut loc, vineri dimineața, la ora 3.26.46, in Romania, potrivit Institului National pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut epicentrul in Vrancea. Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimata la 5,4 și adancimea la 126 de km, dar ulterior datele au fost actualizate.…

- Un seism puternic s-a produs, vineri dimineata, la ora 03:26:46, in Romania. Potrivit INFP, seismul ar fi avut magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter si epicentrul in Vrancea. Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimata la 5,4 și adancimea la 126 de km, dar ulterior datele au fost actualizate.Cutremurul…

- ”Noul tip de coronavirus din China amenința și Europa!”. Este vorba despre un virus care provoaca insuficiențe respiratorii severe, care nu a mai vreodata identificat la om. In China deja peste 9 pesoane și-au pierdut viața. A fost semnalat un caz de imbolnavire in Stetele Unite. Organizația Mondiala…

- Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba zile fara depasiri, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe. "Din pacate, in ultimii…