Președinții Vladimir Putin și Donald Trump s-au intalnit luni in Europa, la Helsinki, o intalnire pe care analiștii o considera unanim drept ”evenimentul politic al anului”. O intalnire prefațata de președintele american pe Twitter, unde a scris in cursul dimineții ca Statele Unite sunt de vina pentru deteriorarea relațiilor dintre cele doua state. Cei doi președinți s-au intalnit la Palatul prezidențial din Helsinki intr-o atmosfera ce a parut mai degraba tensionata, scrie The Guardian . “Cred ca avem mari oportunitați, impreuna, ca doua țari, care, sincer, nu ne-am descurcat foarte bine in…