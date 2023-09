Stiri pe aceeasi tema

- Doi reprezentanti ai Corpului de Control al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au fost agresați in sediul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Olt. Cel care i-a agresat pe comisarii de la ANPC este chiar soțul femeii care conduce Comisariatul. Politistii…

- Consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze si sa acorde maxima atentie tuturor detaliilor, in special in perioada marilor reduceri de preturi, atrage atentia directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- Protecția Consumatorului: detaliile la care trebuie sa fie atenți cei care cumpara produse la preț redus. Recomandari Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, atenționeaza consumatorii care intenționeaza sa cumpere produse, in perioada marilor…

- Scandal in momentul in care comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta. Echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu mancare in comisarii institutiei, potrivit presedintelui ANPC, Horia…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului ANPC , Paul Anghel a postat pe pagina sa de Facebook un video in care afost surprinsa agresiunea fizica si verbala asupra unui comisar ANPC in timpul unui control la un operator economic. "Am intrat in posesia inregistrarii…

- Și BRD a obținut in instanța suspendarea ordinului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) prin care banca era sancționata pentru practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor. Decizia a fost luata vineri de Curtea de Apel București.

- Consumatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita la achizitia unui pachet de servicii turistice, respectiv sa solicite toate informatiile legate de destinatie, cazare, transport, servicii de masa precum si cele despre modalitatile de plata, a scris, pe Facebook, directorul general al Autoritatii Nationale…

- Banca Transilvania a caștigat in instanța procesul impotriva Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorilor, iar ordinul ANPC cu privire la recalcularea ratelor la credite a fost suspendat conform deciziei Curții de Apel Cluj.