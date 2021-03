Marea Britanie: Violențe la protestele "Kill the bill" din Bristol. Poliția a arestat zeci de persoane VIDEO Zece persoane au fost arestate vineri seara în orasul Bristol din sud-vestul Angliei, dupa ce un protest împotriva unui proiect de lege privind prerogativele politiei a degenerat în violente, manifestantii aruncând cu sticle si caramizi în fortele de ordine, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Mii de demonstranti s-au adunat în centrul orasului, ignorând restrictiile legate de pandemia de COVID-19, pentru a protesta împotriva unui proiect guvernamental, aflat în prezent în parlament, care ar conferi politiei puteri sporite în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

