Marea Britanie analizeaza posibilitatea de a livra avioane de lupta Ucrainei. Premierul britanic, Rishi Sunak, l-a insarcinat pe ministrului Apararii, Ben Wallace, cu identificarea tipurilor de avioane militare ce pot fi livrate Kievului de catre Regatul Unit, informeaza The Guardian.

Președintele Ucrainei - Volodimir Zelenski urmeza sa aiba mai multe intalniri miercuri, in vizita sa fulger la Londra. Prima sa vizita in Marea Britanie, anunțata de presa ucraineana, a fost confirmata și de Guvernul de la Londra.Președintele Ucrainei va avea discuții cu premierul britanic Rishi Sunak,…

Premierul britanic Rishi Sunak a subliniat joi ca trimiterea avioane de lupta Ucrainei ar necesita luni sau chiar ani de pregatire a pilotilor, subliniind ca analizeaza cea mai eficienta modalitate de a ajuta Kievul, transmite AFP. Important este sa stim „ce ar face cea mai mare diferenta", a spus Rishi…

Premierul britanic Rishi Sunak considera ca "nu este practic" sa ofere Ucrainei avioane sofisticate de lupta, așa cum a cerut Kievul, dar promite sa accelereze sprijinul pentru a permite "castiguri decisive" impotriva invadatorilor rusi, relateaza marti DPA, conform Agerpres.

- Premierul britanic Rishi Sunak considera ca „nu este practic” sa ofere Ucrainei avioane de lupta britanice, dar promite sa accelereze sprijinul pentru a permite „castiguri decisive” impotriva invadatorilor rusi.

Marea Britanie este de acord sa trimita tancuri Challenger 2 in Ucraina. Downing Street a declarat ca premierul Rishi Sunak a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice de sambata dimineața cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite The Guardian. Rishi Sunak a confirmat…

Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat sambata, in timpul primei sale vizite la Kiev, un pachet de 50 de milioane de lire sterline destinat apararii aeriene a Ucrainei, potrivit Downing Street, relateaza News.ro.

Intalnirea, care s-a desfașurat la Kiev, a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii" pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing Street, pentru BBC . Rishi Sunak, care a preluat mandatul luna trecuta, a promis ca Marea Britanie va…