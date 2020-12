Un pui de girafa care a venit pe lume saptamana aceasta in Marea Britanie a primit numele Margaret, in onoarea primei persoane vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in aceasta tara, informeaza DPA. Margaret Keenan, in varsta de 90 de ani, a fost prima persoana din lume care a fost imunizata marti cu vaccinul dezvoltat impotriva noului coronavirus de compania germana BioNTech si de gigantul farmaceutic american Pfizer, eveniment care s-a produs aproape simultan cu nasterea puiului de girafa. ''Venirea pe lume a girafei noastre dragi in aceeasi zi si, de fapt, la aceeasi ora cu mult asteptatul…