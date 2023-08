Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat, marți, in Londra, fiind suspectat de injunghierea altui individ, in apropiere de British Museum, relateaza BBC.Update 13:57: Barbatul ranit a fost transportat transportat de urgența la spital.„Am tratat un barbat la fața locului pentru o rana la braț, inainte de a-l duce cu…

- Industria turismului este in alerta maxima pentru intreruperi in aceasta vara, dupa ce sezonul de varf din Europa de anul trecut a fost lovit de anulari, provocand haos in aeroporturi, deoarece industria nu a avut suficient personal pentru a face fata revenirii rapide a cererii dupa pandemie. In aceasta…

- Un pasager beat a spart o sticla in avion și a injunghiat un barbat, in timpul unui conflict. Incidentul a avut loc la bordul unui avion care decolase din Londra, Marea Britanie, și se indrepta catre Sfanta Lucia, Caraibe. Scandalul a avut loc pe parcursul unei curse aeriene catre Aeroportul Internațional…

- Avioane de vanatoare britanice ale Royal Air Force (RAF) au „interceptat" 21 de aeronave rusesti la limita spatiului aerian al NATO in ultimele trei saptamani in cursul unei misiuni in Estonia, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Londra, noteaza AFP.

- Adolescent de 16 ani, amenințat cu moartea de un barbat din Craciunelu de Jos, in casa unor rude. Agresorul, reținut Un tanar de 16 ani a fost amenințat cu acte de violența și cu moartea, potrivit polițiștilor din Alba. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat miercuri masura reținerii, pentru…

- L-AȚI VAZUT? Un barbat de 74 de ani din comuna Bistra a fost dat DISPARUT. Poliția și familia il cauta Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din Bistra. Persoanele care pot da informații, care sa conduca la identificarea lui, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau…

- Accident la Sebeș: barbat ranit dupa ce un autoturism a lovit un ATV, intr-o intersecție din oraș Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut marți la Sebeș. Un autoturism și un ATV au intrat in coliziune. Potrivit IPJ Alba, marți, 6 iunie, in jurul orei 18.40, polițiștii din Sebeș au intervenit…