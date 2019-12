Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a asistat miercuri la slujba de Craciun, la Sandringham, impreuna cu fiul sau printul Andrew, vizat in scandalul Epstein, dar fara printul Philip, spitalizat recent timp de mai multe zile, scrie presa britanica, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Dupa patru nopti de spitalizare…

- Regina Elizabeth a II-a a asistat miercuri la slujba de Craciun, la Sandringham, impreuna cu fiul sau printul Andrew, vizat in scandalul Epstein, dar fara printul Philip, spitalizat recent timp de mai multe zile, scrie presa britanica, relateaza AFP.

- Regina Elisabeta a II-a, prinsa intre scandalurile care ii afecteaza familia si Brexit-ul care dezbina Marea Britanie, va recunoaste in traditionalul sau discurs de Craciun ca 2019 a fost un an "cu hopuri" si ii va indemna pe britanici sa surmonteze diviziunile dintre ei, informeaza AFP. Pentru numerosi…

- Mesajul anual vizeaza in special problemele regatului intr-un an dificil, dominat de Brexit si de alegerile generale si nu in ultimul rand, de probleme in familia regala. Presa britanica aminteste la acest capitol de o serie de momente dificile in familie, cum ar fi accidentul de masina a…

- Printul Philip, sotul in varsta de 98 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a parasit marti spitalul londonez in care a fost internat incepand de vineri pentru a primi ingrijiri medicale si se va alatura celorlalti membri ai familiei regale pentru sarbatorirea Craciunului, informeaza…

- Prințul Philip al Marii Britanii, soțul reginei Elizabeth a II-a, a fost internat preventiv, vineri dimineața, intr-un spital din Londra, pentru observarea și tratarea unei maladii cunoscute, potrivit unui comunicat emis de biroul de presa de la palatul Buckingham, citat de express.co.uk, anunța…

- Printul Philip, ducele de Edinburgh, a fost internat vineriin spital pentru a primit tratament ca masura de precautie pentru o afectiunemedicala preexistenta, a anuntat Palatul Buckingham.Soțul reginei Elisabeta a II a Marii Britanii se afla la casafamiliei din Norfolk cand a fost transportat la Spitalul…

- Guvernul maltez a cumparat vila in care Printesa Elisabeta a trait pentru o perioada inainte de a deveni regina a Marii Britanii, a informat marti seara prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, citat de DPA. Regina Elisabeta a II-a a locuit in Vila Guardamangia intre 1949 si 1951, in primii…