Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se va opune ”foarte ferm” oricaror incercari ale Bruxellesului de a obliga bancile sa tranfere cliringul unor derivate de ordinul miilor de miliarde de euro din Londra in UE, dupa Brexit, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Angliei, Andrew Bailey, transmite Reuters. Comisia…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a declarat ca si-ar face bucuroasa vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19. Asta in timp ce oficialii europeni incearca sa gaseasca urgent modalitati pentru ca dozele de ser refuzate de germani sa nu se iroseasca, relateaza miercuri Reuters. Remarcile…

- Casele de cliring din Marea Britanie au permisiunea UE de a continua sa ofere servicii clientilor europeni pana la jumatatea anului 2022, pentru a da timp bancilor sa isi transfere pozitiile in euro pe continent, dar masurile de acest fel au decurs lent. Bancile sunt solicitate sa ofere, vineri, opinii…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si de compania AstraZeneca are eficacitate similara impotriva noii tulpini COVID depistata in Marea Britanie ca si impotriva variantelor aflate anterior in circulatie, a anuntat vineri universitatea britanica, transmite Reuters, citata de…

- Regatul Unit refuza sa acorde ambasadorului Uniunii Europene la Londra un statut diplomatic veritabil si creeaza astfel tensiuni puternice dupa divortul recent al celor doua parti, dezvaluie BBC, relateaza Reuters potrivit news.ro. Regatul Unit a parasit in mod oficial Uniunea Europeana la…

- Noua tulpina a coronavirusului, care se raspandește rapid in Marea Britanie, prezinta mutații care-l fac periculos și pentru copii, spre deosebire de varianta inițiala, care ii afecta in special pe adulți, au afirmat, luni, oamenii de știința, conform Reuters. Cercetatorii din grupul care urmarește…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ''noi variante'' a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat, luni, ministrul britanic…

- Londra și Bruxellesul au anunțat marți un acord care permite retragerea controversatelor dispoziții dintr-un proiect de lege britanic care revenea asupra Tratatului privind Brexitul, scrie AFP.Proiectul de lege privind piața interna revenea, încalcând asumat dreptul internațional,…