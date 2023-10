Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, venit joi intr-o noua vizita surpriza la Kiev, a declarat acolo ca trupele ucrainene „castiga teren putin cate putin” in contraofensiva impotriva armatei ruse, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat ca aderarea tarii sale la NATO…

- Fortele ruse au atacat o intreprindere privata cu o racheta de croaziera cu raza lunga de actiune in regiunea centrala ucraineana Vinita, ranind trei persoane, au anuntat vineri, 1 septembrie, autoritatile ucrainene, citate de Reuters . ”Din nefericire, exista victime – trei civili, acestora li se acorda…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a reacționat miercuri virulent dupa ce premierul ungar Viktor Orban a declarat intr-un interviu ca Ucraina nu are cum sa caștige razboiul cu Rusia și ca strategia NATO trebuie schimbata spre un acord de pace, altfel exista un risc real de izbucnire a celui de-al…

- O femeie a fost ucisa, iar alte cel putin 12 persoane ranite in urma bombardamentelor rusesti de luni dimineata asupra orasului Herson (sudul Ucrainei), in timp ce doua persoane si-au pierdut viata in atacurile efectuate de Rusia asupra zonelor de frontiera in regiunea Harkov (nord-est), au anuntat…

- Majoritatea cetatenilor americani se opun autorizarii de catre Congres a unor noi fonduri destinate sustinerii Ucrainei in razboiul cu Rusia, releva un sondaj publicat vineri de CNN si care arata in plus diferente de opinie pe acest subiect intre electoratul democra#mce_temp_url#t si cel republican,…

- Serghei Soigu anunța dezastrul in Ucraina: Rusia ar putea folosi arme similare daca SUA ii livreaza Kievului munitie cu dispersieMinistrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac "similare" daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe…

- Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, a reiterat sambata ca țara sa nu susține folosirea munițiilor cu fragmentație, Londra fiind semnatara a conventiei care interzice productia si utilizarea munitiilor fragmentație. Declarația apare dupa ce Casa Alba a anunțat oficial ca va furniza Ucrainei armele…

- Presedintele american Joe Biden a aprobat furnizarea catre Ucraina a controversatelor munitii cu fragmentatie si va face vineri un anunt oficial in acest sens, potrivit presei americane citate de agentia EFE, potrivit agerpres.ro.Decizia, care ocoleste interdictia legala pentru fabricarea, folosirea…