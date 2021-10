Stiri pe aceeasi tema

- Un raport parlamentar foarte critic publicat marti afirma ca executivul britanic a comis "erori grave" si a întârziat sa actioneze la începutul pandemiei, raportul apreciind ca este vorba de "unul dintre cele mai importante esecuri de sanatate publica" din Regatul…

- Premierul Marii Britanii s-a gandit sa introduca o doza de umor in discursul sau despre clima, pe care l-a rostit miercuri in fata Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Boris Johnson a solicitat, prin intermediul discursului sau, depunerea unor eforturi mai mari pentru a combate schimbarile…

- Președintele american Joe Biden a uitat, in timpul acordului istoric trilateral privind securitatea in fața Chinei, numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la Antipozi”. Momentul a fost surprins in timp ce Joe Biden anunța un nou parteneriat…

- Guvernul britanic a decis sa amâne introducerea controalelor vamale complete la importurile din Uniunea Europeana, într-o abordare „pragmatica”, într-un moment în care Regatul Unit se confrunta deja cu dificultați de aprovizionare, relateaza AFP. ”Vrem ca…

- Marea Britanie va ajuta un fost militar care a amenajat un adapost de animale in Afganistan sa evacueze de acolo angajații adapostului, cainii și pisicile cu o cursa charger, dupa cum relateaza BBC. Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a spus ca, daca Paul „Pen” Farthing ajunge la aeroportul…

- Condamnarea a fost pronunțata de un tribunal din Singapore dupa ce Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a incalcat de mai multe ori regulile stabilite in contextul pandemiei, refuzand sa poarte masca de protecție in spațiul public, potrivit CNN . Barbatul a fost gasit vinovat pentru patru acuzații:…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Gabriel Attal, a anunțat ca aceasta țara se afla deja in al patrulea val al pandemiei de coronavirus, motiv pentru care vor fi instituite mai multe restricții. Varianta Delta a virusului mult mai contagioasa reprezinta acum aproape toate cazurile. Franța a raportat…

- Guvernul britanic vrea sa introduca în septembrie un permis de sanatate care sa dovedeasca o vaccinare completa împotriva coronavirusului la intrarea în unitațile care primesc un public larg, precum discotecile, a anunțat luni premierul Boris Johnson, citeaza AFP. „Pâna…