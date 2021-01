Marea Britanie pregătește deportarea mai multor cetățeni români Mai mulți cetațeni romani și polonezi vor fi in curand deportați din Regatul Unit al Marii Britanii. Conform The Independent , ministerul de Interne britanic a pregatit dupa Brexit doua zboruri pentru deportarea acestora. Potrivit sursei citate, Regatul Unit va trimite inapoi in Romania și Polonia cate 30 de cetațeni. Romanii deportați ar urma sa ajunga in Romania peste o saptamana, miercuri. Zborul catre Polonia ar trebui sa fie operat joia viitoare. Zborurile vor fi operate in ciuda situației epidemiologice din Regatul Unit. Legaturile aeriene dintre Marea Britanie și Polonia sunt spre exemplu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

