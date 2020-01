Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- Vineri, 31 ianuarie 2020, are loc in mod oficial Brexitul – Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord iese din Uniunea Europeana, urmand sa aiba loc schimbari importante pentru romanii care locuiesc sau vor sa se stabileasca acolo.

- Brexitul se va produce pe 31 ianuarie, la miezul nopții, iar dupa finalul perioadei de traziție, adica de la 31 decembrie 2020, efectul va fi direct resimțit de cetațenii europeni, inclusiv romani, care locuiesc in Marea Britanie. De aceea, romanii care vor sa traiasca in Marea Britanie sunt incurajați…

- Parlamentul European a ratificat, miercuri, Acordul privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice. La 1 februarie 2020, dupa 47 de ani de apartenenta la UE, Regatul Unit va deveni primul stat membru care…

- Uniunea Europeana a anunțat vineri numirea unui prim ambasador în Regatul Unit, care își va prelua funcția începând cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP.Portughezul Joao Vale de Almeida va conduce delegația ce va reprezenta Uniunea Europeana în Marea…

- Boris Johnson, le-a transmis britanicilor, in noaptea de Revelion, ca anul 2020 va fi unul al prosperitații, exprimandu-și speranța ca țara "va merge inainte unita" dupa ce va ieși din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie, noteaza The Guardian. Primul ministru, care a petrecut Revelionul pe insula Mustique…

- Victoria lui Boris Johnson la alegerile legislative anticipate semnaleaza faptul ca plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana este inevitabila, a comentat vineri deputatul conservator german Norbert Roettgen, dupa ce Partidul Conservator al premierului britanic a obtinut o larga majoritate la scrutinul…