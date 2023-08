Marea Britanie își avertizează cetățenii de un risc de atacuri teroriste în Suedia Ministerul de Externe al Marii Britanii a declarat ca autoritațile suedeze au dejucat cu succes unele atacuri teroriste planificate și au facut arestari, dar cetațenii britanice care sunt sau urmeaza sa calatoreasca in Suedia trebuie sa fie vigilenți, relateaza Reuters.„Ar trebui sa fiți vigilenți in acest moment, se menționeaza in alerta de calatorie, intrucat „teroriștii sunt foarte probabil sa incerce sa comita atacuri in Suedia”, iar locuri vizitate de straini sunt potențiale ținte.Intr-o declarație in care recunoaște avertismentul britanicilor, consilierul pentru securitate naționala al Suediei,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

