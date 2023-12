Stiri pe aceeasi tema

- Organismul de supraveghere a concurentei din Regatul Unit a deschis o investigatie preliminara privind investitia uriasa a Microsoft in OpenAI, creatoarea ChatGPT, cu privire la relatia gigantului tehnologic cu una dintre cele mai importante companii de inteligenta artificiala din prezent, transmite…

- Pozitia de observator inseamna ca reprezentantul Microsoft poate asista la sedintele consiliului de administratie al OpenAI si poate avea acces la informatii confidentiale, dar nu are drept de vot in chestiuni precum alegerea directorilor. Directorul general al Microsoft, Satya Nadella, care l-a recrutat…

- OpenAI l-a numit pe fostul șef de la Twitch, Emmett Shear, in funcția de director general interimar, in timp ce Sam Altman, directorul demis, a semnat un contract cu Microsoft, noteaza Reuters. Numirile, stabilite duminica seara tarziu, au urmat dupa inlaturarea brusca a lui Altman din funcția de director…

- OpenAI l-a numit pe fostul sef al Twitch, Emmett Shear, in functia de CEO interimar, in timp ce seful in exercitiu Sam Altman s-a mutat sa sustina dezvoltarea inteligentei artificiale de catre Microsoft, intr-o intorsatura surprinzatoare a evenimentelor care a incheiat un weekend tumultuos pentru startupul…

- Unii directori din domeniul tehnologiei si lideri politici au avertizat ca dezvoltarea rapida a inteligentei artificiale reprezinta o amenintare existentiala pentru lume daca nu este controlata, declansand o cursa a guvernelor si a institutiilor internationale pentru a proiecta garantii si reglementari.…

- Sunak a spus intr-un discurs ca inteligenta artificiala ”va aduce o transformare la fel de larga ca revolutia industriala, aparitia electricitatii sau nasterea internetului”, in timp ce a adaugat ca exista riscuri asociate acesteia. Premierul a spus ca inteligenta artificiala ar putea facilita construirea…

- OpenAI, startup sustinut de Microsoft, a declarat miercuri ca ChatGPT poate naviga acum pe internet pentru a oferi utilizatorilor informatii actuale si ca navigarea nu se mai limiteaza la date anterioare lunii septembrie 2021, transmite Reuters, potrivit news.ro.„Navigarea este disponibila astazi…

- Investitia subliniaza implicarea agresiva a Amazon in domeniul AI, pentru a tine pasul cu rivali precum Microsoft si Google, parte a grupului Alphabet. Anthropic a fost fondata in urma cu aproximativ doi ani, de fosti directori de cercetare ai OpenAI, si a lansat recent noul sau chatbot AI numit Claude…